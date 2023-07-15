Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Rakernas Relawan ABJ di Bogor, Jokowi : Suasana Tahun Politik Semuanya Belum Jelas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |18:54 WIB
Hadiri Rakernas Relawan ABJ di Bogor, Jokowi : Suasana Tahun Politik Semuanya Belum Jelas
A
A
A

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan relawannya tidak terburu-buru terbawa arus politik. Karena, politik saat ini dinilainya masih belum jelas.

Hal itu disampaikan Jokowi saat sambutan dalam Rakernas Arus Bawah Jokowi (ABJ) 2023 di Hotel Grand Savero, Kota Bogor, Sabtu (15/7/2023).

"Jadi kalau saya ditarik ke sana, ya boleh nggak apa-apa senyum. tarik ke sini, boleh senyum. Jangan kita terlalu tertarik ke dalam suasana tahun politik yang sampai saat ini kita lihat semuanya belum jelas. Koalisinya siapa dengan siapa, partai mana dengan partai mana, belum jelas," kata Jokowi.

Dengan kondisi ini, Jokowi pun mengajak untuk tetap bekerja seperti biasa. Termasuk dirinya yang masih fokus mengurus bangsa dan negara.

"Kalau koalisinya saja belum jelas, apa yang mau kita lakukan? Ya bekerja saja, setuju? Bapak ibu bekerja saja. Nanti kalau saatnya sudah sampai, ya pasti akan tahu," ungkap Jokowi.

"Cawapresnya siapa belum jelas, capresnya cawapresnya siapa? Masa belum jelas bapak ibu milih, iya nggak? Jelas ya? jadi jangan ngejar-ngejar pak Ketum suruh nanyakan ke saya 'Pak siapa tanyakan ke Pak Jokowi," sambungnya.

Sehingga, tambah Jokowi, dirinya menekankan untuk saat ini fokus dalam bekerja. "Jawaban saya kerja, bekerja. Agar kondisi negara ini tetap baik, kondisi ekonomi berjalan dengan baik, yang di bawah juga bisa bekerja dengan baik," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 jokowi Relawan ABJ
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179919//purbaya-hyuW_large.jpg
Ketika Purbaya Tanggapi Jokowi soal Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial: Ada Betulnya Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179871//menkeu_purbaya-oveJ_large.jpeg
Jokowi Ungkap Whoosh Bukan Sekadar Laba, Purbaya: Ada Betulnya Juga Sedikit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179681//ajudan_jokowi_kompol_syarif_terjengkang_saat_dampingi_wawancara-APup_large.png
Terpukau Lihat Wajah Jokowi Kinclong saat Wawancara, Ajudan Malah Kejengkang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179665//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-Ebqa_large.jpg
Jokowi Ogah Pindah ke Rumah Pensiun Colomadu: Rumah Kecil Pun Bikin Senang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179606//jokowi-C1rg_large.jpg
Raja Juli Bicara Empat Mata dengan Jokowi di Solo, Apa yang Dibahas?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement