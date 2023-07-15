Hadiri Rakernas Relawan ABJ di Bogor, Jokowi : Suasana Tahun Politik Semuanya Belum Jelas

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan relawannya tidak terburu-buru terbawa arus politik. Karena, politik saat ini dinilainya masih belum jelas.

Hal itu disampaikan Jokowi saat sambutan dalam Rakernas Arus Bawah Jokowi (ABJ) 2023 di Hotel Grand Savero, Kota Bogor, Sabtu (15/7/2023).

"Jadi kalau saya ditarik ke sana, ya boleh nggak apa-apa senyum. tarik ke sini, boleh senyum. Jangan kita terlalu tertarik ke dalam suasana tahun politik yang sampai saat ini kita lihat semuanya belum jelas. Koalisinya siapa dengan siapa, partai mana dengan partai mana, belum jelas," kata Jokowi.

Dengan kondisi ini, Jokowi pun mengajak untuk tetap bekerja seperti biasa. Termasuk dirinya yang masih fokus mengurus bangsa dan negara.

"Kalau koalisinya saja belum jelas, apa yang mau kita lakukan? Ya bekerja saja, setuju? Bapak ibu bekerja saja. Nanti kalau saatnya sudah sampai, ya pasti akan tahu," ungkap Jokowi.

"Cawapresnya siapa belum jelas, capresnya cawapresnya siapa? Masa belum jelas bapak ibu milih, iya nggak? Jelas ya? jadi jangan ngejar-ngejar pak Ketum suruh nanyakan ke saya 'Pak siapa tanyakan ke Pak Jokowi," sambungnya.

Sehingga, tambah Jokowi, dirinya menekankan untuk saat ini fokus dalam bekerja. "Jawaban saya kerja, bekerja. Agar kondisi negara ini tetap baik, kondisi ekonomi berjalan dengan baik, yang di bawah juga bisa bekerja dengan baik," tuturnya.