HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo: Anak Muda Jangan Gamang, Siapkan Knowledge dan Skill Hadapi Masa Depan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |19:07 WIB
Ganjar Pranowo: Anak Muda Jangan Gamang, Siapkan <i>Knowledge</i> dan <i>Skill</i> Hadapi Masa Depan
Ganjar Pranowo. (Foto: Carlos Roy)
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah yang juga Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo meminta anak muda tidak gampang atau galau dengan masa depannya.

Ganjar meminta seluruh anak muda di Indonesia untuk menyiapkan skill, knowledge dan kreatifitas dalam mengeyam pendidikan baik di bangku sekolah maupun di kehidupan nyata.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo saat menjadi pembicara dihadapan ratusan generasi anak muda dalam acara Young On Top National Conference (YOTNC) 2023, di Kota Kasablanka Hall Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2023) sore.

 BACA JUGA:

"Event ini keren banget karena bisa bercerita banyak hal yang biasanya anak muda suka gamang. Eh masa depanmu bagus enggak ya, kira-kira mengerikan gak ya masa depan," kata Ganjar Pranowo.

Sehingga Ganjar merasa dengan semakin banyaknya event untuk anak muda agar sukses dalam kehidupan tersebut dapat membawa berbagai bekal pembelajaran yang sangat berharga.

"Dan kemudian bisa kumpul disini ada sharing session pengalaman bagaimana dunia digital mempengaruhi. Bagaimana kemudian kita musti menyiapkan diri bahwa knowledge dan skill itu penting untuk mereka bisa menghadapi situasi di masa depan," ucap Ganjar Pranowo.

 BACA JUGA:

Ia juga mengapresiasi banyak anak muda yang ingin terjun menjadi pengusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga tidak selalu hanya berpikir lulus sekolah ataupun sarjana kemudian mencari lowongan pekerjaan.

"Dan tentu kemudian banyak yang ingin menjadi pengusaha, bagaimana akses modal, bagaimana sih kolaborasi, sehingga kemudian anak-anak muda punya banyak pengetahuan dan bisa bertemu langsung dengan para narasumber yang hebat-hebat dan kemudahan mereka lebih percaya diri dalam menghadapi situasi," tutur Ganjar Pranowo.

