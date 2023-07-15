Bertemu David Ozora di IDPFEST Taman Ismail Marzuki, Ganjar: Sehat-sehat Yo

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menyaksikan langsung festival drum band bertajuk IDPFEST di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Sabtu (15/7/2023).

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, Gubernur Jawa Tengah itu, nampak kedatangan tamu yang kini tengah senter diperbincangkan publik. Yakni, David Ozora.

David, yang datang ditemani oleh ayahnya yakni Jonathan Latumahina nampak langsung duduk di belakang Ganjar.

Sontak Ganjar yang mengetahui mereka berdua langsung memberikan sambutan dengan salaman.

"Saya dikirim video kamu pertama kali sadar saya lihat, sehat sehat yo," ujar Ganjar sembari menepuk pipi David Ozora.