Begini Upaya PAN Gandeng Anak Muda Aktif Berpolitik

JAKARTA - Survei dari Indonesia Political Opinion (IPO) periode 5–13 Juni 2023 mencatat elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) berada di peringkat tujuh dengan persentase 5 persen. Salah satu faktor penting tren positif elektabilitas itu adalah pengkaderan.

Ketua BM PAN, Sigit Purnomo Said mengatakan, PAN menjadi wadah aktualisasi diri anak muda dalam berpolitik. Melalui organisasi sayap partai Barisan Muda PAN, anak muda diberi ruang seluas-luasnya untuk berekspresi dalam politik.

BACA JUGA:

"Untuk melakukan aktualisasi diri, bukan hanya sekadar belajar tetapi betul-betul bisa menjadi garda terdepan dalam rangka pergerakan kerja-kerja politik anak muda PAN," kata Sigit Purnomo Said, dikutip Sabtu (15/7/2023).

Selain itu, BM PAN juga berkomitmen untuk menjadi garda terdepan PAN untuk menggaet suara anak muda. Maka, Pasha meminta seluruh kader BM PAN untuk hadir dalam setiap kegiatan anak muda demi menyuarakan kepentingan anak muda.

BACA JUGA:

"Kami ada kawah candradimuka, raihan suara nasional PAN,” ucapnya.

PAN saat ini memang banyak berisi kader-kader muda yang memiliki rekam jejak serta prestasi yang bagus. Sebut saja pengusaha muda asal Surabaya, Tom Liwafa yang bergabung dengan PAN dan berkomitmen memajukan UMKM Indonesia.