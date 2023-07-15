Halaman Terdepan Negara, BNPP Ungkap Strategi Menata Kawasan Perbatasan

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengungkapkan bahwa kepala daerah, khususnya camat di perbatasan negara mempunyai peran penting dalam meningkatkan daya saing. Oleh karenanya, BNPP menggelar rapat koordinasi dengan ratusan camat dan perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di Kota Makassar.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris BNPP Robert Simbolon mengingatkan, camat di kawasan perbatasan memiliki peran penting dalam pembangunan halaman terdepan negara. Untuk itu, kata dia, kawasan perbatasan perlu menjadi bagian wilayah negara yang maju, indah, aman, teratur dan tertib.

"Halaman depan itu yang pertama yang terlihat dari bagian rumah kita, kemampuan daya saing nasional kita juga ada di perbatasan kita. Maka harus kita bangun untuk menjadi daya saing kita dan pada saatnya nanti kita bisa mengatakan belakangan saya sadar rumput di halaman saya lebih hijau dari tetangga," ujar Robert dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/7/2023).

BNPP menggandeng Kemenko PMK, Kemenperin, Kemenparekraf, Kemen PANRB dan Kemendagri untuk menyampaikan agenda prioritas strategis nasional camat. BNPP berharap para camat dapat melakukan inovasi di daerah masing-masing.

"Materi yang diberikan sudah tidak lagi di tingkat sosialisasi atau informasi dasar pengelolaan perbatasan melainkan lebih maju, seperti inovasi, ekonomi digital," ucapnya.

Menurut Robert, seluruh lokasi prioritas di kawasan perbatasan dapat berkembang dengan tiga tahapan. Ketiga tahapan tersebut yakni tahap awal atau pembangunan; tahapan lanjutan atau pengolahan program; dan tahapan pemantapan pengembangan program.

Oleh karena itu, dalam rakor camat kawasan perbatasan ini, sekira 222 kecamatan yang masuk prioritas penanganan 2020-2024 berjalan sebagian sudah masuk tahap lanjutan. Sementara sebagiannya lagi sudah masuk ke tahap pemantapan.

"Pada saatnya nanti semua kecamatan yang ada di bagian depan negara kita bisa berkembang. Di forum ini juga mengajak para camat memantau sumber daya yang diarahkan ke kecamatan dari pemerintah pusat atau kabupaten atau Kota," ucapnya.