Bonus Demografi Hanya 13 Tahun, Ganjar Pranowo: Harus Dimanfaatkan Sebaik Mungkin

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah yang juga Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyebutkan pentingnya untuk memanfaatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia selama 13 tahun ke depan.

Ganjar mengajak seluruh generasi muda untuk dapat berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta meningkatkan kualitas diri agar bisa menjadi sumber daya manusia unggul dan profesional sesuai dengan perkembangan jaman.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo saat menjadi pembicara dihadapan ratusan generasi anak muda dalam acara Young On Top National Conference (YOTNC) 2023, di Kota Kasablanka Hall Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2023) sore.

"Semua mesti berpikir pentingnya generasi muda karena bonus demografi 13 tahun ke depan itu kalau kita gagal memanage ini maka potensi kita untuk berkembang melompat menjadi negara dengan ekonomi empat besar dunia dapat berpotensi gagal," kata Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk dapat menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-empat di dunia sehingga dapat semakin membuat masyarakat sejahtera.

"Tapi kalau ini berhasil mau pengalaman Jepang, Tiongkok, memanfaatkan bonus demografi dengan benar, maka pengalaman dua negara itu boleh kita jadikan referensi untuk melompat," ucapnya.

Untuk itu ia melihat segala aspek harus disiapkan untuk dapat memaksimalkan potensi bonus demografi angkatan kerja produktif selama periode 13 tahun yang sedang dialami Indonesia saat ini.