HOME NEWS NASIONAL

Momen Ganjar Pranowo Main Alat Musik Khas Bengkulu di Panggung IDPFEST

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |20:28 WIB
Momen Ganjar Pranowo Main Alat Musik Khas Bengkulu di Panggung IDPFEST
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menghadiri Indonesia Drummer & Perkusi Festival (IDPFEST) yang digelar di Teater Kecil dan Besar Taman Ismail Marzuki (TIM).

Dalam kesempatan itu, Ganjar dipercayakan untuk bermain alat musik tabuh khas Bengkulu bernama Doll.

Momen tersebut terjadi tatkala Ganjar menceritakan bahwa dirinya tak bisa bermain alat musik. Sehingga, hanya bisa sekadar menjadi penikmat musik.

"Saya ingin menjadi pemain drumb tapi gak bisa, main gitar gak bisa, nyanyi gak bisa akhirnya saya jadi penggemar musik," ujar Ganjar disambut gelak tawa penonton di lokasi, Sabtu (15/7/2023).

Mendengar hal itu, salah satu tamu undangan sekaligus host acara meminta agar Ganjar mencoba bermain drumb di atas panggung. Bahkan, Ia menyinggung suatu saat Ganjar akan bermain drumb di Istana.

Pemilu 2024 Ganjar Pranowo
