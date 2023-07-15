Menko Polhukam Apresiasi Eksistensi Perjuangan Kebangsaan KGPM

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahmud MD kagum dan mengapresiasi terhadap sejarah dan eksistensi Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) sebagai gereja perjuangan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Mahmud MD saat menerima kunjungan Ketua Umum Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Gembala Francky Londa STh,MA di ruang rapat Bima, Kemenko Polhukam, Jumat 14 Juli 2023.

Mahmud MD berpesan agar KGPM melanjutkan perjuangannya bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa melihat agama, suku atau identitas lainnya seperti tokoh perjuangan kemerdekaan KGPM yaitu Dr. Sam Ratulangi, A. A. Maramis, B. W. Lapian dan Taulu. Besar harapan KGPM ikut serta dalam menyukseskan pesta demokrasi pemilu 2024.

"Selamat kepada KGPM karena pada tahun ini genap berusia 90 tahun, dan saya akan hadir dalam acara peringatannya," ujar Menko Polhukam Mahmud MD.

Kunjungan kehormatan BPS KGPM tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan Konsultasi BPS KGPM 2023 pada tanggal 11-13 Juli 2023 yang diketuai oleh Laksda Bakamla Dr. Samuel H. Kowaas, M.Sc., CSBA, yang sehari-hari menjabat sebagai Deputi Inhuker Bakamla RI.

Dalam kunjungan kehormatan ini Gbl. Francky Londa menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah RI dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara. Namun demikian, tentunya perjuangan mengisi kemerdekaan belumlah usai. Masih terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian.