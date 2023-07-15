Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sukses di Bidang Bisnis Meski Disabilitas, Evi Dahlia Mengaku Dapat Motivasi dari Sang Ibu

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |21:29 WIB
Sukses di Bidang Bisnis Meski Disabilitas, Evi Dahlia Mengaku Dapat Motivasi dari Sang Ibu
SURABAYA - Disabilitas Kreatif, Evi Dahlia mengaku punya motivasi lebih berkat dukungan dari ibunya. Evi merupakan disabilitas yang sukses di banyak bidang, salah satunya bisnis fashion.

Evi merupakan disabilitas, yang mana tangan kanannya mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan itu dialami setelah dirinya mengalami kecelakaan. Saat itu, ada sejumlah syarafnya bermasalah yang menyebabkan tangan kanannya lumpuh.

"Yang memotivasi saya selama ini adalah ibu saya," katanya saat talkshow Oligarki (Obrolan Idealis dan Gagasan Rasional Untuk Negeri) di Ambassador School yang digelar Pemuda Perindo Surabaya, Jumat (14/7/2023).

Setelah mengetahui tangan kananya lumpuh, mental Evi seketika drop. Bahkan, dia juga sempat berputus asa. Namun, ibunya terus memotivasi dirinya agar bangkit. Diapun berupaya sekuat tenaga untuk bisa tegar dan menerima apa yang dialami.

"Kebetulan saya orangnya tidak suka merepotkan orang," katanya.

Halaman:
1 2
      
Disabilitas Evi Dahlia
