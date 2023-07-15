Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Anak Muda Curhat ke Ganjar Pranowo Soal Bergelut di Dunia Digital

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |21:52 WIB
Kala Anak Muda Curhat ke Ganjar Pranowo Soal Bergelut di Dunia Digital
Ketika anak muda curhat dengan Ganjar Pranowo di acara YOTNC 2023 (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Besarnya peluang kerja di dunia digital ternyata belum bisa diterima oleh kalangan masyarakat di Indonesia, khususnya generasi tua. Banyak orang tua yang tak mendukung anak mereka bergelut di dunia digital, karena dianggap tak menjanjikan.

Itulah isi curhatan anak-anak muda Jakarta saat bertemu Ganjar Pranowo di acara Young On Top National Conference (YOTNC) 2023 di The Kasablanka Hotel Jakarta, Sabtu (15/7/2023).

Ganjar diundang menjadi pembicara bersama pembicara top lainnya, di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Kadin dan pembicara lain, seperti Cinta Laura, Nabila JKT48, Herman CEO Tokopedia dan lainnya.

"Pak Ganjar, gimana sih Pak cara mengubah stigma orang tua yang anaknya pengen bekerja di dunia digital? Kami ini kan banyak yang suka rebahan, main game, jadi YouTuber, TikTokers, jadi selebgram dan lainnya," kata Edozel, salah satu Gen Z yang hadir dalam acara itu.

Selama ini banyak orang tua yang tidak mendukung aktivitas itu. Banyak orang tua yang masih memandang remeh pekerjaan anak muda di dunia digital.

"Padahal kan hasilnya banyak juga kan, Pak," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179756//literasi_digital-Dr0z_large.jpg
Gen Z Dominasi Dunia Maya, Literasi Digital Jadi Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/194/3179133//menkeu-IXhf_large.jpg
Dilarang Menkeu Purbaya tapi Digemari Gen Z, Ini Bahaya Thrifting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175844//lowongan_kerja-q1gK_large.jpg
Rekrutmen PLN Diserbu 200 Ribu Pelamar, Gen Z Ambil Peran dalam Transformasi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/622/3175411//kerja-Fp3e_large.jpg
Generasi Muda Diajak Kenali Dunia Asuransi dan Peluang Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/470/3174025//rumah-CEnR_large.png
BPHTB dan PBG Dihapus, Gen Z Kini Lebih Mudah Punya Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement