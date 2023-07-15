Kala Anak Muda Curhat ke Ganjar Pranowo Soal Bergelut di Dunia Digital

Ketika anak muda curhat dengan Ganjar Pranowo di acara YOTNC 2023 (foto: dok ist)

JAKARTA - Besarnya peluang kerja di dunia digital ternyata belum bisa diterima oleh kalangan masyarakat di Indonesia, khususnya generasi tua. Banyak orang tua yang tak mendukung anak mereka bergelut di dunia digital, karena dianggap tak menjanjikan.

Itulah isi curhatan anak-anak muda Jakarta saat bertemu Ganjar Pranowo di acara Young On Top National Conference (YOTNC) 2023 di The Kasablanka Hotel Jakarta, Sabtu (15/7/2023).

Ganjar diundang menjadi pembicara bersama pembicara top lainnya, di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Kadin dan pembicara lain, seperti Cinta Laura, Nabila JKT48, Herman CEO Tokopedia dan lainnya.

"Pak Ganjar, gimana sih Pak cara mengubah stigma orang tua yang anaknya pengen bekerja di dunia digital? Kami ini kan banyak yang suka rebahan, main game, jadi YouTuber, TikTokers, jadi selebgram dan lainnya," kata Edozel, salah satu Gen Z yang hadir dalam acara itu.

Selama ini banyak orang tua yang tidak mendukung aktivitas itu. Banyak orang tua yang masih memandang remeh pekerjaan anak muda di dunia digital.

"Padahal kan hasilnya banyak juga kan, Pak," ucapnya.