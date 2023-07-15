Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Siapkan Program Pendidikan Digital, Gen Z: Pak Ganjar Asyik, Paham yang Dibutuhkan Anak Muda!

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |21:58 WIB
Siapkan Program Pendidikan Digital, Gen Z: Pak Ganjar Asyik, Paham yang Dibutuhkan Anak Muda!
Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah -yang juga Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo- Ganjar Pranowo menegaskan, pendidikan di Indonesia harus mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Pendidikan digital menjadi program penting yang harus disiapkan saat ini.

Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan ribuan anak muda dalam acara Young On Top National Conference (YOTNC) 2023 di The Kasablanka Mall Jakarta, Sabtu (15/7/2023). Ganjar berkomitmen menyediakan platform, peluang dan dukungan generasi muda pada sektor kemajuan digital saat ini.

"Salah satunya di dunia pendidikan. Saya kira sudah saatnya kita membuat kurikulum khusus untuk pendidikan digital di Indonesia," ucapnya.

Sebab, kebutuhan ruang bagi anak-anak muda mengembangkan bakat dan minatnya di dunia digital sangat tinggi. Sementara, fasilitas penunjang masih sangat minim. Sehingga, selama ini, anak-anak mendapatkan ilmu secara otodidak.

Ia membayangkan, jika pendidikan digital digarap serius, maka anak-anak yang ingin menekuni coding, desain grafis, fotografi, videografi, konten kreator dan lainnya dapat tersalurkan. Mereka bisa belajar di sekolah yang mendukung bakat dan minatnya.

"Termasuk di universitas. Selama ini Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang wajib diambil mahasiswa itu kan hanya pelajaran agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia. Sepertinya penting kita tambah pendidikan digital di MKDU," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
