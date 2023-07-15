Gempa M3,2 Guncang Alor NTT

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Alor Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/7/2023) sekira pukul 21.34 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.78 Lintang Selatan - 124.15 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.2, 15-Jul-2023 21:34:37WIB, Lok:8.78LS, 124.15BT (70 km BaratDaya ALOR-NTT), Kedlmn:77 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)