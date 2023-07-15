Cari Sosok Berani, PAN Adakan Tes Psikologi Calon Wakil Rakyat

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) aktif dan gencar memberikan pendidikan kepada kadernya melalui sekolah amanat. Melalui pendidikan tersebut PAN menginginkan kadernya terutama yang terpilih menjadi anggota dewan benar-benar melayani masyarakat.

“Setelah jadi anggota dewan juga ada sekolahan-nya. Namanya sekolah amanat, kita sekolahin juga,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jakarta, Eko Hendro Purnomo, dikutip Sabtu (15/7/2023).

Salah satu materi sekolah amanat adalah psikotes untuk mengetahui potensi yang dimiliki kader PAN yang akan duduk di kursi wakil rakyat. Dengan begitu, potensi kader tersebut akan dapat dioptimalkan sesuai dengan keahliannya masing-masing dalam melayani masyarakat.

"Nah, dari situ ada tes psikotes juga, tes psikotes menentukan dia bagusnya di komisi mana," ucapnya.

Lebih lanjut, PAN menjamin seluruh kader PAN tak hanya memiliki kompetensi yang bagus, namun memiliki keberanian dalam mengambil sebuah tindakan dan kebijakan. Pasalnya, banyak orang yang berkualitas tinggi namun tidak berani dalam melakukan aksi.

(Qur'anul Hidayat)