Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cari Sosok Berani, PAN Adakan Tes Psikologi Calon Wakil Rakyat

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |22:45 WIB
Cari Sosok Berani, PAN Adakan Tes Psikologi Calon Wakil Rakyat
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) aktif dan gencar memberikan pendidikan kepada kadernya melalui sekolah amanat. Melalui pendidikan tersebut PAN menginginkan kadernya terutama yang terpilih menjadi anggota dewan benar-benar melayani masyarakat.

“Setelah jadi anggota dewan juga ada sekolahan-nya. Namanya sekolah amanat, kita sekolahin juga,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jakarta, Eko Hendro Purnomo, dikutip Sabtu (15/7/2023).

Salah satu materi sekolah amanat adalah psikotes untuk mengetahui potensi yang dimiliki kader PAN yang akan duduk di kursi wakil rakyat. Dengan begitu, potensi kader tersebut akan dapat dioptimalkan sesuai dengan keahliannya masing-masing dalam melayani masyarakat.

"Nah, dari situ ada tes psikotes juga, tes psikotes menentukan dia bagusnya di komisi mana," ucapnya.

Lebih lanjut, PAN menjamin seluruh kader PAN tak hanya memiliki kompetensi yang bagus, namun memiliki keberanian dalam mengambil sebuah tindakan dan kebijakan. Pasalnya, banyak orang yang berkualitas tinggi namun tidak berani dalam melakukan aksi.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167494/partai_berkarya-Bj1D_large.jpg
Datangi Kemenkum, Partai Berkarya Minta Hasil Munas I Segera Disahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/337/3030542/pendidikan-pemilih-penting-parpol-diminta-tak-hanya-sibuk-jodohkan-paslon-bTya7LPfLe.jpg
Pendidikan Pemilih Penting, Parpol Diminta Tak Hanya Sibuk Jodohkan Paslon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/338/2989526/pengurus-pusat-dinilai-perlu-sikapi-polemik-dana-saksi-nasdem-tangsel-GXtcHABOOJ.jpg
Pengurus Pusat Dinilai Perlu Sikapi Polemik Dana Saksi Nasdem Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/338/2957471/petugas-sisir-bendera-parpol-bahayakan-pengguna-jalan-di-jaksel-malam-ini-Jmv4G5fSfu.jpg
Petugas Sisir Bendera Parpol Bahayakan Pengguna Jalan di Jaksel Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/338/2956238/kronologi-pasutri-kecelakaan-di-flyover-mampang-akibat-bendera-partai-itQjsQlXpY.jpg
Kronologi Pasutri Kecelakaan di Flyover Mampang Akibat Bendera Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/338/2956225/polisi-temukan-belasan-bendera-partai-di-flyover-mampang-bahayakan-pengguna-jalan-uHbnvIqoUN.jpg
Polisi Temukan Belasan Bendera Partai di Flyover Mampang Bahayakan Pengguna Jalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement