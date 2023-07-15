Gempa M3,4 Guncang Pariaman Sumbar

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (15/7/2023) sekira pukul 22.08 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.16 Lintang Selatan - 99.78 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.4, 15-Jul-2023 22:08:23WIB, Lok:1.16LS, 99.78BT (71 km BaratDaya PARIAMAN-SUMBAR), Kedlmn:14 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

