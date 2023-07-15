Jokowi Ungkap Alasan Cek Pasar Seminggu Sekali: Sekarang Kerja Harus Detail!

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, alasannya kerap melakukan pengecekan ke pasar di Indonesia. Alasannya ialah lantaran pengaruh harga yang kerap naik imbas Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

“Dulu nggak pernah saya ngecek ke pasar seminggu sekali dua kali, karena kondisi dunia normal di periode pertama. Tapi sehabis Covid-19 ditambah perang Ukraina, setiap minggu saya pasti sekali dua kali datangi pasar,” ungkap Jokowi di Bogor, Sabtu (15/7/2023).

Jokowi mengatakan, dirinya mengecek pasar untuk mengecek harga pangan langsung. Hal itu juga agar bisa dilakukan tindakan preventif jika terjadi inflasi.

“Tegur daerah, Provinsi. Pak Gub, telurnya naik. Saya kemarin lihat daging ayam naik, ternyata kemarin saya cek pagi naik. Pak Bupati, misalnya, inflasi naik, saya cek di bawah, benar, iya Pak. Oke, selesaikan. mungkin didistribusinya, pasokannya, mungkin suplainya,” ungkapnya.

Mantan Wali Kota Solo itu pun mengatakan, bahwa Pemerintah kini harus bekerja makro dan harus mendetail. Oleh karenanya setiap minggu pun perlu dilakukan pengecekan inflasi di daerah.

“Nggak bisa lagi kita sekarang bekerja makro, nggak bisa. Sekarang kerja kalau tidak detail dilihat satu-persatu bisa lolos, bahaya sekali,” tegas Jokowi.