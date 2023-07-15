Bacaleg Perempuan DPRD DKI Jakarta dari Perindo Sudah Siapkan Program

JAKARTA - Para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Daerah Pilih (Dapil) 9 dan 10 Jakarta Barat, diminta turun merangkul masyarakat untuk meraih suara. Diketahui, Bacaleg tersebut ditargetkan meraih 4 bangku di DPRD Ibukota dan 1 di DPR RI dengan 200 ribu suara.

Para Caleg perempuan dari Partai Perindo di Dapil tersebut pun optimis dapat meraih target yang diinginkan. Mereka terpanggil untuk mewakili perempuan di parlemen.

"Siapa yang harus wakilkan perempuan di parlemen? ya kita-kita ini lah perempuan di Jakarta Barat. Saya sudah lihat data keterwakilan perempuan di Dapil 9 itu 6 orang dari 12 orang tapi nanti kita koordinasi bagian kita bidangnya apa saja," ujar Bacaleg DPRD DKI Jakarta Partai Perindo Dapil 9 Jakbar, Herny Sulastri Agung, Jumat (14/7/2023).

Herny mengatakan, bahwa para Bacaleg Partai Perindo telah mendapatkan arahan dalam konsolidasi yajh berlangsung di kantor DPD Perindo Jakbar. Di mana saat itu, terdapat 24 Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dan 10 Jakbar Partai Perindo.