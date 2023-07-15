Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perempuan DPRD DKI Jakarta dari Perindo Sudah Siapkan Program

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |02:28 WIB
Bacaleg Perempuan DPRD DKI Jakarta dari Perindo Sudah Siapkan Program
Bacaleg Perindo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Daerah Pilih (Dapil) 9 dan 10 Jakarta Barat, diminta turun merangkul masyarakat untuk meraih suara. Diketahui, Bacaleg tersebut ditargetkan meraih 4 bangku di DPRD Ibukota dan 1 di DPR RI dengan 200 ribu suara.

Para Caleg perempuan dari Partai Perindo di Dapil tersebut pun optimis dapat meraih target yang diinginkan. Mereka terpanggil untuk mewakili perempuan di parlemen.

"Siapa yang harus wakilkan perempuan di parlemen? ya kita-kita ini lah perempuan di Jakarta Barat. Saya sudah lihat data keterwakilan perempuan di Dapil 9 itu 6 orang dari 12 orang tapi nanti kita koordinasi bagian kita bidangnya apa saja," ujar Bacaleg DPRD DKI Jakarta Partai Perindo Dapil 9 Jakbar, Herny Sulastri Agung, Jumat (14/7/2023).

Herny mengatakan, bahwa para Bacaleg Partai Perindo telah mendapatkan arahan dalam konsolidasi yajh berlangsung di kantor DPD Perindo Jakbar. Di mana saat itu, terdapat 24 Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dan 10 Jakbar Partai Perindo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement