INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Gedung K-Link di Jakarta Selatan, 18 Mobil Damkar Dikerahkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |11:19 WIB
Kebakaran Gedung K-Link di Jakarta Selatan, 18 Mobil Damkar Dikerahkan
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda Gedung K-Link yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kapling 59A RT 1, RW 4 Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Sabtu (15/7/2023). Kebakaran itu berasal dari lantai 7.

Pihak pemadam kebakaran (Damkar) baru menerima informasi peristiwa itu sekitar pukul 10.00 WIB dan tiba di lokasi 10.10 WIB. Setibanya di lokasi petugas langsung menarik selang untuk menyemprotkan air ke titik api.

BACA JUGA:

Kebakaran Hebat di Garut, Belasan Ekor Domba Terpanggang 

Guna memadamkan kebakaran itu, 18 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Dengan bantuan 90 personel Damkar untuk menyemprotkan api ke gedung itu.

"Pengerahan unit 18, personel 90," ucap commad center Damkar Jakarta, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (15/7/2023).

Belum diketahui apa yang menyebabkan gedung itu terbakar. Sebab hibgga kini petugas masih di lokasi untuk memadamkan api.

(Qur'anul Hidayat)

      
