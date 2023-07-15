Penampakan Kebakaran Gedung K-Link, Asap Tebal Membubung Tinggi

JAKARTA - Sebuah video memperlihatkan kebakaran hebat yang melanda Gedung K-Link di Jalan Gatot Subroto, Kapling 59A RT 1, RW 4 Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tampak asap tebal membubung tinggi.

Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @humasjakfire, terlihat api melahap bagian samping gedung tersebut. Kemunculan api disertai dengan asap tebal.

Kebakaran tersebut berasal dari lantai 7. Belum diketahui apa yang menyebabkan gedung itu terbakar. Sebab hingga kini petugas masih di lokasi untuk memadamkan api.

Pihak pemadam kebakaran (Damkar) baru menerima informasi peristiwa itu sekitar pukul 10.00 WIB dan tiba di lokasi 10.10 WIB. Setibanya di lokasi petugas langsung menarik selang untuk menyemprotkan air ke titik api.