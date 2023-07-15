Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas dalam Mobil di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |12:02 WIB
Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas dalam Mobil di Bogor
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

BOGOR - Pria paruh baya berinisial UB (46), meninggal dunia dalam mobil di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Jenazahnya sudah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan.

Kasatlantas Polresta Bogor Kota Kompol Galih Apria mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.00 WIB pada Jumat 14 Juli 2023. Awalnya, terdapat pemilik toko bangunan mendapati mobil yang berhenti tepat di depan pintu keluar tokonya.

 BACA JUGA:

"Berhenti di depan pintu keluar toko dengan mesin mobil masih dalam keadaan hidup," kata Galih dalam keterangannya, Sabtu (15/7/2023).

Karena tidak kunjung bergerak, pemilik toko menghampiri mobil tersebut. Di dalam mobil, dia hanya mendapati seseorang laki-laki yang duduk di posisi kemudi dalam keadaan tidak begerak.

"Setelah ditegur beberapa kali tidak menjawab dan merespons,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement