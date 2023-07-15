Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas dalam Mobil di Bogor

BOGOR - Pria paruh baya berinisial UB (46), meninggal dunia dalam mobil di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Jenazahnya sudah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan.

Kasatlantas Polresta Bogor Kota Kompol Galih Apria mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.00 WIB pada Jumat 14 Juli 2023. Awalnya, terdapat pemilik toko bangunan mendapati mobil yang berhenti tepat di depan pintu keluar tokonya.

"Berhenti di depan pintu keluar toko dengan mesin mobil masih dalam keadaan hidup," kata Galih dalam keterangannya, Sabtu (15/7/2023).

Karena tidak kunjung bergerak, pemilik toko menghampiri mobil tersebut. Di dalam mobil, dia hanya mendapati seseorang laki-laki yang duduk di posisi kemudi dalam keadaan tidak begerak.

"Setelah ditegur beberapa kali tidak menjawab dan merespons,” jelasnya.