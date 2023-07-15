Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ancaman Suami Pelaku KDRT di Serpong: Pasti Gue Bantai Satu Keluarga

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |13:16 WIB
Ancaman Suami Pelaku KDRT di Serpong: Pasti <i>Gue</i> Bantai Satu Keluarga
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

TANGERANG - Keluarga TM (21) salaku istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suaminya, diancam oleh pelaku yang berinisial BD (38). TM dan keluarganya diancam akan dibantai.

Hal itu diungkapkan oleh ayak TM, Marjali. Kata Marjali ancaman itu disampaikan oleh BD kepada TM lewat pesan suara di aplikasi WhatsApp.

"Jadi dia komunikasi sama anak saya, voice note bilang katanya akan dibantai saya dan keluarganya. saya gak terima, apa kesalahan saya sampai mau dibantai sekeluarga," ucapnya, Sabtu, (15/7/2023).

Marjalih pun membeberkan isi pesan suara tersebut. Intinya, keluarga TM akan dibantai satu per satu.

"Kalau begini caranya, mohon maaf buka lancang bukan sok jagoan. Pasti gue bantai satu keluarga, satu persatu gue bantai. Tapi gue juga punya adat, siapa yang rusak duluan berarti itu yang kalah," kata BD dalam pesan suara yang dibeberkan Marjali kepada wartawan.

Diketahui, BD menganiaya TM hingga babak belur pada Rabu 12 Juli 2023, dini hari di rumahnya di Perumahan Serpong Park Cluster Diamond. Warga pun sempat melerai dan membawa kasus itu ke Polres Kota Tangerang Selatan. Namun, BD malah dilepaskan.

Marjali pun tidak terima. Dia meminta polisi segera menangkap BD lantaran telah membuat anaknya babak belur. Apalahi, saat itu sedang kondisi hamil 4 bulan.

"Kalau untuk dilepas kan saya enggak minta dilepaskan, intinya saya bertanya ke polisi katanya itu penganiayaan ringan. Itu alasan dari pihak kepolisiannya katanya tidak berhak ditahan terkecuali korban meninggal atau cacat seumur hidup," kata Marjalih.

