Penyebab Kebakaran Gedung K-Link, Berasal dari Restoran Merembet ke Videotron

JAKARTA - Kebakaran melanda Gedung K-Link di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (15/7/2023). Kebakaran itu disebabkan api yang berasal dari restoran di lantai 7.

"Nah, api itu dari restoran. Cuma penyebab alatnya diselidiki polisi," ujar Kasiops Operasi Damkar Jakarta Selatan Trianto di lokasi.

Ia menjelaskan, api yang berasal dari lantai 7 itu merembet ke videotron yang berada di luar gedung. Dari situ api menjalar hingga ke lantai 16, melalui kaca bagian luar gedung.

"Maka tadi tampak dari luar tadi dari jalan ini yang terbakar adalah videotron. Akhirnya merambat ke bangunan sisi sebelah kiri," katanya.

"Tadi dampaknya lantai 16, cuma hanya dari sisi luar, jadi tidak merambat ke dalam bangunan hanya sisi kaca sebelah luar," katanya.