INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Orang Jadi Korban Kebakaran Gedung K-Link Jaksel, Begini Kondisinya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |14:01 WIB
3 Orang Jadi Korban Kebakaran Gedung K-Link Jaksel, Begini Kondisinya
Kebakaran Gedung K-Link. (Foto: Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak tiga orang menjadi korban kebakaran Gedung K-Link Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (15/7/2023). Dua orang korban saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

"Korban jiwa tidak ada. Korban luka ada 3, yang dua sudah ditangani RS, dan yang lain sudah bisa pulang," ujar Kasiops Damkar Jakarta Selatan Trianto di lokasi, Sabtu (15/7/2023).

BACA JUGA:

Penyebab Kebakaran Gedung K-Link, Berasal dari Restoran Merembet ke Videotron 

Ia mengatakan, ketiga korban tersebut merupakan karyawan restoran yang merupakan asal kemunculan api. Ketiganya mengalami luka bakar di bagian kaki dan pergelangan tangan. 

"Karyawan dari restoran, luka bakar ringan," katanya.

 BACA JUGA:

Ia menjelaskan, api berasal dari restoran yang terletak di lantai 7 gedung Gedung K-Link. Dari situ api menjalar ke videotron yang berada di luar gedung, hingga berdampak sampai ke lantai 16.

"Maka tadi tampak dari luar tadi dari jalan ini yang terbakar adalah videotron. Akhirnya merambat ke bangunan sisi sebelah kiri," katanya.

