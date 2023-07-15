Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Gedung K-Link Hentikan Prosesi Pernikahan di Lantai 5, Tamu Undangan Kocar-kacir

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |14:25 WIB
JAKARTA - Proses pernikahan yang sakral harus terhenti akibat kebakaran yang terjadi di Gedung K-Link Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (15/7/2023). Ruang serba guna untuk melangsungkan pernikahan itu berada di lantai 5.

Junaidi salah satu keluarga dari mempelai pria, menceritakan proses adat pernikahan batal digelar akibat kebakaran itu. Walaupun acara akad nikah sudah dilangsungkan pukul 07.00 Wib.

"Acara adat kita mulai pukul 11.00 Wib. Kita sudah mulai siap-siap, sudah mau berjalan acara adat. tapi begitu ada asap, dari atas itu ada percikap itu, disitu kita panik, tapi alarm ga bunyi," ujar Junaidi kepada wartawan, Sabtu (15/7/2023).

Ia mengatakan, baru mengetahui kebakaran itu ketika melihat kepulan asap yang menimbulkan percikan api 10.45 Wib. Seluruh keluarganya pun berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri.

"Hampir saya pastikan aman terkendali semua. Keluar semua," sambungnya.

Dirinya sempat menanyakan kepada pihak terkait , untuk mengetahui apakah acara adat pernikahannya bisa dilanjutkan. Tetapi baik kepolisian maupun damkar belum bisa memberikan jawaban, sebab pemadaman sedang berlangsung.

"Tadi saya tanyakan dari pihak pemadam dari pihak kepolisian, tapi tidak ada yang memberikan tanggapan," katanya.

Sementara itu, Kasiops Damkar Jakarta Selatan Trianto mengatakan api berasal dari restoran yang terletak di lantai 7 gedung Gedung K-Link. Dari situ api menjalar ke video tron yang berada di luar gedung, hingga berdampak sampai ke lantai 16.

Halaman:
1 2
      
