HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sahabat Sandi Bantu Pemasaran Produk UMKM Tangerang, Ramaikan Festival HANI

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |16:08 WIB
Sahabat Sandi Bantu Pemasaran Produk UMKM Tangerang, Ramaikan Festival HANI
Sahabat Sandi bantu pemasaran produk UMKM di Tangerang (Foto: Istimewa)
A
A
A

TANGERANG - Relawan UMKM Sahabat Sandiaga Uno membatu pemasaran produk UMKM dengan memeriahkan bazar Festival HANI di Tangerang, Banten. Berbagai produk mulai dari kuliner, fashion hingga kerajinan tangan dijajakan para pelaku UMKM.

Ketua Sahabat Sandi Tangerang Raya, Evie Sofia menjelaskan ada 215 pelaku UMKM yang dibina oleh Relawan Sahabat Sandi dan puluhan di antaranya hadir di Festival HANI pada Jumat 14 Juli 2023 hingga Minggu 16 Juli 2023.

"Para pelaku UMKM ini telah kita bimbing, kita bina memproduksi yang sesuai dengan standar nasional lalu perizinannya kita dampingi, pengemasannya kita dampingi, sampai kita fasilitasi pemasarannya seperti bazar kali ini," ujar Evie, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/7/2023).

Dorongan kepada pelaku UMKM itu, sambungnya, selaras dengan program yang dijalankan oleh Sandiaga Uno.

"Memang Pak Sandi ini tokoh yang sangat kamu idolakan karena Pak Sandi peduli dan berpihak pada UMKM, sangat membantu UMKM meningkatkan ekonominya, memberikan peluang usaha dan membuka lapangan kerja," ujar Evie.

Di samping itu, tampilnya UMKM Sahabat Sandi Uno di Festival HANI menuai pujian dari masyarakat sekitar. Salah satu pengunjung, Aristiawati mengatakan ia terkesan dengan produk-produk dari UMKM Sahabt Sandi Uno.

"Saya sangat terkesan produk mereka sangat kreatif dan ternyata mereka serius dengan legalitasnya jadi membuat pembeli seperti saya merasa yakin dengan produk mereka," kata Aris.



      
