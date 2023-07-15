Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Tusuk Mantan Istri Bertubi-tubi, Punya Niatan Membunuh Sejak Lama

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |16:38 WIB
Pria Tusuk Mantan Istri Bertubi-tubi, Punya Niatan Membunuh Sejak Lama
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Pelaku DA (53) ternyata menyimpan dendam lama dan berniat membunuh mantan istrinya M (42). DA dengan sadis menusuk mantan istrinya hingga 9 kali menggunakan pisau di Jalan Rawa Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Setelah didalami, DA pelaku ini mengaku bahwa sudah 1 tahun memendam rasa ingin membunuh terhadap mantan istrinya, M," ucap Kapolsek Johar Baru Kompol Rudi Wira, Sabtu (15/7/2023).

Dendam lama itu sudah ditanamkan DA usai bercerai dengan M. Pelaku berpura-pura rindu kepada anaknya agar bisa bertemu dengan korban. Bukan melepas rindu, DA langsung melakukan aksi percobaan menghilangkan nyawa orang.

"Pelaku ini dendam karena dia dicerai, terus tidak dikasih uang dan terakhir itu tidak bisa melihat anak. Jadi semua diakumulasikan hingga buat pelaku berniat bunuh mantan istrinya," katanya.

Akibat perbuatan itu, korban mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih. Korban mengalami luka tusuk di bagian tangan kiri, ketiak kiri hingga payudara.

