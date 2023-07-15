Polisi Periksa Guru Spiritual Pengobatan Alternatif Tewaskan 3 Orang di Bogor

BOGOR - Polisi memeriksa AN, ‘guru spiritual’ yang melakukan pengobatan alternatif di Cigudeg, Kabupaten Bogor. Saat ini, AN masih berstatus saksi dalam kasus tewasnya tiga orang di Danau Kuari.

"Masih sebagai saksi," kata Kapolsek Cigudeg Kompol Wagiman dikonfirmasi, Sabtu (15/7/2023).

Kata dia, AN memang dikenal sebagai sosok yang dianggap bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Adapun memang salah satu ritualnya memandikan pasien di danau tersebut.

"AN sebagai pengobat alternatif, hasil pemeriksaan sebelumnya juga telah memandikan di danau tersebut. Warga yang datang minta diobati dia obati," ungkapnya.

Wagiman menambahkan, pihaknya sudah memeriksa sebanyak 7 orang saksi. Polisi terus melakukan penyelidikan lebih lanjut ada tidaknya unsur pidana dalam kasus yang merenggut 3 nyawa ini.

"Saksi 7 orang," tutupnya.

Sebelumnya, tiga orang sempat dilaporkan hilang tenggelam di kawasan Danau Kuari, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Peristiwa itu terjadi dilaporkan sekira pukul 01.30 WIB dini hari.

Awalnya, terdapat 7 orang sedang mengikuti ritual pengobatan alternatif dengan mandi di pinggir danau. Salah satu di antaranya terpeleset dan tenggelam.