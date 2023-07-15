Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Detik-Detik Prosesi Pernikahan Berantakan Gara-Gara Kebakaran Gedung K-Link: Petugas Teriak Turun! Turun!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |17:13 WIB
Detik-Detik Prosesi Pernikahan Berantakan Gara-Gara Kebakaran Gedung K-Link: Petugas Teriak Turun! Turun!
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda Gedung K-Link di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (15/7/2023). Bangunan yang tersedia 25 lantai itu, saat kejadian sedang berlangsung prosesi pernikahan di lantai 5.

Kejadian itu diceritakan, Darwin simarmata (51) selaku keluarga mempelai wanita. Dirinya yang berada di lantai 5 bersama keluarganya, panik ketika mendengar seruas petugas telah terjadi kebakaran.

"Kita itu kumpul di lantai 5, mendapatkan pemberitahuan dari pihak petugas, tetapi tidak serentak. Hanya bilang, 'turun! turun!'. Jadi, enggak menyeluruh satu lantai itu mendapatkan informasi," ujar Darwin kepada wartawan, Sabtu (15/7/2023).

Ia mengatakan, seluruh keluarganya selamat akibat insiden itu. Darwin menyebut eskalator di dalam gedung itu sempat mengalami kendala saat semua orang keluar menyelematkan diri.

Ia mengaku, sempat mendengar alarm peringatan kebakaran setelah dirinya sudah berada di dalam mobil. Dia pun sempat melihat seorang yang terluka dibagian kaki.

"Ada yang mungkin dari lantai atas menyetop mobil saya, disini luka (menunjuk bagian kaki) begitu yaa, dari lantai atas ini paling itu yang saya dapat dia tidak bisa berjalan normal," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179869//elanoz-q7Zb_large.jpg
Viral, Mahasiswi Kuliah 3,5 Tahun Lulus Cumlaude IPK3,9 Tapi Nganggur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179682//theordore-uEDP_large.jpg
Viral Bocah Kelas 1 SD Kuliah Jurusan Kimia dengan Nilai Ujian A, Ini 5 Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/482/3179672//minuman-QwNm_large.jpg
Viral, Minuman Isotonik Tapi Kandungan Gulanya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639//viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638//viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179613//viral-bpGt_large.jpg
Tiga ABG Cantik Nyasar di Pelabuhan Tanjung Priok Usai Nebeng Tronton, Diantar Polisi Sampai ke Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement