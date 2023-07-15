Detik-Detik Prosesi Pernikahan Berantakan Gara-Gara Kebakaran Gedung K-Link: Petugas Teriak Turun! Turun!

JAKARTA - Kebakaran melanda Gedung K-Link di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (15/7/2023). Bangunan yang tersedia 25 lantai itu, saat kejadian sedang berlangsung prosesi pernikahan di lantai 5.

Kejadian itu diceritakan, Darwin simarmata (51) selaku keluarga mempelai wanita. Dirinya yang berada di lantai 5 bersama keluarganya, panik ketika mendengar seruas petugas telah terjadi kebakaran.

"Kita itu kumpul di lantai 5, mendapatkan pemberitahuan dari pihak petugas, tetapi tidak serentak. Hanya bilang, 'turun! turun!'. Jadi, enggak menyeluruh satu lantai itu mendapatkan informasi," ujar Darwin kepada wartawan, Sabtu (15/7/2023).

Ia mengatakan, seluruh keluarganya selamat akibat insiden itu. Darwin menyebut eskalator di dalam gedung itu sempat mengalami kendala saat semua orang keluar menyelematkan diri.

Ia mengaku, sempat mendengar alarm peringatan kebakaran setelah dirinya sudah berada di dalam mobil. Dia pun sempat melihat seorang yang terluka dibagian kaki.

"Ada yang mungkin dari lantai atas menyetop mobil saya, disini luka (menunjuk bagian kaki) begitu yaa, dari lantai atas ini paling itu yang saya dapat dia tidak bisa berjalan normal," katanya.