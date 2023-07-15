Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usung Pendidikan Bermutu, Bacaleg Perindo Novianty Elizabeth Konsolidasi di Ciputat

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |17:29 WIB
Usung Pendidikan Bermutu, Bacaleg Perindo Novianty Elizabeth Konsolidasi di Ciputat
Bacaleg Perindo Novianty Elizabeth. (Foto: Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo, Novianty Elizabeth menggelar konsolidasi dan bakti sosial bersama relawan di Kampung Rawa Lele, RT01 RW 10, Jalan Alfalah 3, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (15/07/23).

Caleg Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 3 itu menemui puluhan warga dan pendukung, sekaligus membagi-bagikan bingkisan berupa gula dan minyak goreng. Dia membeberkan misi perjuangannya dalam menciptakan pendidikan yang bermutu.

"Kita ingin mendengar aspirasi rakyat, ada beberapa hal tadi yang diminta oleh masyarakat di sini utamanya soal pendidikan, bagaimana cara pendidikan lebih mudah diakses di sini," ungkapnya.

Menurut Novianty, pendidikan bermutu akan menjadi modal kuat dalam menciptakan keluarga sejahtera. Secara otomatis, jika tiap keluarga tak ada lagi ketimpangan kesejahteraan maka kondisi itu akan berdampak pula bagi kemajuan suatu bangsa.

"Saya sudah 28 tahun mengabdi di dunia pendidikan. Saya mengajar di S2 S3, semua jenjang saya sudah rasakan. Tentu sangat egois kalau saya hanya mementingkan urusan pribadi dan keluarga saya. Untuk itu saya akan berjuang bagi masyarakat luas, karena Indonesia sejahtera itu dimulai dari pendidikannya," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa dirinya bukan lah seorang politisi, melainkan hanya seorang praktisi yang konsen di dunia pendidikan. Namun begitu, kata dia, memerjuangkan mutu pendidikan tak cukup melalui teori dalam kelas tapi juga butuh perjuangan untuk mengambil kebijakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement