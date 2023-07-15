Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dengar Aspirasi Warga, Bacaleg Perindo Dapat Keluhan Akses Pendidikan Sulit

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |21:02 WIB
Dengar Aspirasi Warga, Bacaleg Perindo Dapat Keluhan Akses Pendidikan Sulit
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo Novianty Elizabeth menggelar konsolidasi dan bakti sosial bersama relawan di Kampung Rawa Lele, RT01 RW 10, Jalan Alfalah 3, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (15/07/23).

Caleg Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 3 itu menemui puluhan warga dan pendukung, sekaligus membagi-bagikan bingkisan berupa gula dan minyak goreng. Dia membeberkan misi perjuangannya dalam menciptakan pendidikan yang bermutu.

"Kita ingin mendengar aspirasi rakyat, ada beberapa hal tadi yang diminta oleh masyarakat di sini utamanya soal pendidikan, bagaimana cara pendidikan lebih mudah diakses di sini," ungkapnya.

Menurut Novianty, pendidikan bermutu akan menjadi modal kuat dalam menciptakan keluarga sejahtera. Secara otomatis, jika tiap keluarga tak ada lagi ketimpangan kesejahteraan maka kondisi itu akan berdampak pula bagi kemajuan suatu bangsa.

"Saya sudah 28 tahun mengabdi di dunia pendidikan. Saya mengajar di S2 S3, semua jenjang saya sudah rasakan. Tentu sangat egois kalau saya hanya mementingkan urusan pribadi dan keluarga saya. Untuk itu saya akan berjuang bagi masyarakat luas, karena Indonesia sejahtera itu dimulai dari pendidikannya," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
