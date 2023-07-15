Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perindo Apresiasi Warga Bekasi yang Perbaiki Jalan Rusak dengan Modal Sendiri

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |21:43 WIB
Perindo Apresiasi Warga Bekasi yang Perbaiki Jalan Rusak dengan Modal Sendiri
Ketua DPP Partai Perindo bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yerry Tawalujan (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Partai Perindo, Yerry Tawalujan menanggapi positif inisiatif seorang warga bernama Ronald Sinaga melakukan perbaikan sendiri jalan rusak di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi.

Yerry Tawalujan, politisi Partai Perindo--partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menyebutkan, tindakan Ronald tersebut adalah sebuah unjuk rasa dalam bentuk positif, yakni dengan cara berkontribusi langsung.

Yerry melanjutkan, kegiatan Ronald tersebut patut mendapat penghargaan dari pemerintah setempat, karena melakukan aksi nyata.

"Warga lain kalau protes dan unjuk rasa biasanya demo membawa massa dan teriak-teriak di kantor kepala daerah. Ini berbeda, langsung berkontribusi," kata Yerry, Sabtu (15/7/2023).

Politisi Partai Perindo -yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu- melanjutkan, seharusnya kepala daerah setempat wajib mendengarkan aspirasi rakyat.

Seharusnya kepala daerah mengikuti jejak Presiden Jokowi sebagai contoh terbaik pejabat negara yang mau mendengarkan aspirasi rakyat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement