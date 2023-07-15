Perindo Apresiasi Warga Bekasi yang Perbaiki Jalan Rusak dengan Modal Sendiri

Ketua DPP Partai Perindo bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yerry Tawalujan (foto: dok MPI)

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Partai Perindo, Yerry Tawalujan menanggapi positif inisiatif seorang warga bernama Ronald Sinaga melakukan perbaikan sendiri jalan rusak di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi.

Yerry Tawalujan, politisi Partai Perindo--partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menyebutkan, tindakan Ronald tersebut adalah sebuah unjuk rasa dalam bentuk positif, yakni dengan cara berkontribusi langsung.

Yerry melanjutkan, kegiatan Ronald tersebut patut mendapat penghargaan dari pemerintah setempat, karena melakukan aksi nyata.

"Warga lain kalau protes dan unjuk rasa biasanya demo membawa massa dan teriak-teriak di kantor kepala daerah. Ini berbeda, langsung berkontribusi," kata Yerry, Sabtu (15/7/2023).

Politisi Partai Perindo -yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu- melanjutkan, seharusnya kepala daerah setempat wajib mendengarkan aspirasi rakyat.

Seharusnya kepala daerah mengikuti jejak Presiden Jokowi sebagai contoh terbaik pejabat negara yang mau mendengarkan aspirasi rakyat.