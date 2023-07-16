Gempa M3,0 Guncang Wanokaka NTT

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,0 mengguncang wilayah Wanokaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/7/2023) sekira pukul 23.37 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 10.20 Lintang Selatan - 118.95 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.0, 15-Jul-2023 23:37:27WIB, Lok:10.20LS, 118.95BT (66 km BaratDaya WANOKAKA-NTT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)