INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Ungkap Presiden Lain Bingung Urus Indonesia: 17 Ribu Pulau Semuanya Butuh Infrastruktur

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |04:30 WIB
Jokowi Ungkap Presiden Lain Bingung Urus Indonesia: 17 Ribu Pulau Semuanya Butuh Infrastruktur
Presiden Joko Widodo (foto: dok biro pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Arus Bawah Jokowi (ABJ) di Bogor, Sabtu (15/7/2023). Dalam sambutannya Jokowi sempat menyatakan bahwa Presiden negara lain kerap bingung untuk mengurus Indonesia.

Awalnya Jokowi bercerita bagaimana Indonesia merupakan negara yang besar. Indonesia juga memiliki penduduk yang amat banyak.

“Kita ini 17 ribu pulau, semuanya butuh infrastruktur, butuh jalan, pelabuhan, minta airport. Semuanya harus ada sekolah, rumah sakit atau puskesmas,” kata Jokowi.

Jokowi kemudian mengatakan, bahwa Presiden lain bahkan bertanya bagaimana mengurus negara sebesar itu. Menurutnya pemimpin dunia juga mengakui rumitnya manajemen negara di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
