Peristiwa 16 Juli: Saddam Hussein Jadi Presiden Irak hingga Revolusi Rusia

SEJUMLAH peristiwa penting dan bersejarah di berbagai belahan dunia terjadi pada 16 Juli. Semua kejadian itu tercatat serta diingat sebagai momen bernilai tinggi.

Guna kembali mengingat peristiwa-peristiwa tersebut, Okezone mengulas kembali beberapa di antaranya, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org, Minggu (16/7/2023):

1896 – Peresmian Perusahaan Kereta Api Lokomotif Uap Kali Serayu dari Maos ke Purwokerto

Serajoedal Stoomtram Maatschappij adalah nama perusahaan kereta api yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan kereta api dari Maos Cilacap menuju Purwokerto dan dilanjut ke Banjarnegara serta Wonosobo.

Perusahaan ini beroperasi sejak 1896. Perusahaan tersebut jauh lebih dulu ada dibandingkan Staatsspoorwegen di wilayah Purwokerto. Jalur-jalurnya kini termasuk dalam Wilayah Aset V Purwokerto.

Serajoedal Stoomtram Maatschappij sejatinya perusahaan independen, tetapi pernah bekerja sama dengan Samarang Joana Stoomtram Maatschappij, Oost Java Stoomtram Maatschappij. Kemudian Semarang Chirebon Stoomtram Maatschappij yang dalam menjalankan operasionalnya.

1918 – Revolusi Rusia

Revolusi Rusia pada 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia, dan menuju ke pendirian Uni Soviet, hingga berakhir keruntuhannya pada 1991.

Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda. Pertama, revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nikolai II Rusia, Tsar Rusia yang efektif terakhir, dan mendirikan republik liberal.

Fase kedua adalah revolusi Oktober yang diinspirasi Vladimir Lenin oleh Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas memengaruhi daerah kota dan perdesaan.