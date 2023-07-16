Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Longsor di Agam, 200 Orang Mengungsi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |06:34 WIB
4 Fakta Longsor di Agam, 200 Orang Mengungsi
Longsor di Agam (Foto: BPBD Agam)
A
A
A

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) mencatat, satu warga meninggal dunia akibat tertimbun longsor di Jorong Pantas, Kabupaten Agam pada Jumat 14 Juli 2023.

Berikut sejumlah fakta terakit longsor di Agam:

1. Satu Warga Hilang

Ditemukannya korban meninggal dunia tersebut, BPBD setempat mencatat satu warga lainnya masih dinyatakan hilang.

Hal itu dikatakan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya dikutip Sabtu 15 Juli 023.

Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Agam bersama dengan pihak terkait lainnya terus melakukan pencarian korban yang masih hilang. Pembersihan material longsor juga dilakukan berkoordinasi dengan UPT Balai Jalan dan masyarakat setempat.

2. 200 Orang Mengungsi

Bukan hanya itu, longsor yang terjadi juga menyebabkan 2 rumah mengalami rusak berat dan 26 lainnya terdampak. Sebanyak 200 jiwa mengungsi di Masjid Antokan dan Keremba Jalaepung.

"Longsor juga menyebabkan ruas jalan provinsi untuk sementara tidak dapat dilalui," ujarnya.

3. Longsor Juga Terjadi di Padang Pariaman

Sementara di Kabupaten Padang Pariaman, rumah warga yang terdampak banjir terus bertambah. Hingga Jumat (14/7/2023) pukul 18.45 WIB, rumah warga yang terdampak mencapai 1.054 unit. 85,5 hektare sawah juga dilaporkan terendam.

Banjir dengan tinggi muka air mencapai 150 cm memaksa 68 jiwa untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.

