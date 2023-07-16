Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Akhir Kunjungan Kerja di Papua, Wapres Maruf ke Kota Sorong

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |06:59 WIB
Jelang Akhir Kunjungan Kerja di Papua, Wapres Maruf ke Kota Sorong
Wapres Maruf Amin di Kota Sorong (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin selepas menyelesaikan agenda kunjungan kerja di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, melanjutkan rangkaian kerjanya menuju Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (15/7/2023).

Sekitar pukul 18.30 WIT menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres lepas landas dari Bandar Udara Rendani Manokwari menuju Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong.

Setelah menempuh penerbangan 55 menit, Wapres tiba di Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong disambut oleh Pj. Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Barat Brigjen. Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Rachmad Jayadi.

Kemudian, Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) III Marsda TNI Donald Kasenda, Komandan Landasan Udara (Danlanud) Manuhua Biak Marsma TNI Yostariza, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban, serta Danlantamal Sorong Laksma TNI Deny Prasetyo yang diiringi Tarian Penjemputan.

Pada Minggu sore (16/7/2023) Wapres dijadwalkan melakukan audiensi dengan Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat Papua Barat Daya.

Selanjutnya pada Senin (17/7/2023), sebelum kembali ke Jakarta, Wapres akan menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Sentra Sarana Prasarana Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

(Awaludin)

      

Telusuri berita news lainnya
