HOME NEWS NASIONAL

Wapres Minta Percepat Bangun Pabrik Kelapa Sawit di Manokwari

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |08:11 WIB
Wapres Minta Percepat Bangun Pabrik Kelapa Sawit di Manokwari
Wapres Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres/Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meninjau Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat di Kampung Wasegi Indah, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kegiatan peremajaan sawit rakyat ini sudah berhasil menanam di lahan seluas 2.044 hektare.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan Program Strategis Nasional sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit nasional.

Saat memberikan keterangan kepada awak media usai peninjauan, Wapres menyampaikan, Program PSR ini untuk menjadikan perkebunan sawit yang sudah tidak produktif, kembali menjadi produktif.

"Sawit di daerah ini [seluas] 9.000 hektare ini sudah mulai tidak produktif, karena sudah tua, kemudian dengan adanya PSR sejak 2021 ini, suatu perubahan supaya bisa produktif lagi dan hasilnya supaya besar lagi," ujar Wapres dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/7/2023).

Wapres pun mendukung percepatan rencana pembangunan pabrik kelapa sawit di Papua agar hasil panennya dapat diolah sendiri.

"Saya perintahkan agar dipercepat, jangan ditunda-tunda lagi," tegas Wapres.

Halaman: 1 2
1 2
      
