Gempa M4,8 Guncang Sanana Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang Sanana Maluku Utara, Minggu 16 Juli 2023, pukul 08.13 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 76 km Timur Laut Sanana Maluku Utara pada koordinat 1.44 Lintang Selatan – 126.36 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.8, 16-Jul-2023 08:13:41WIB, Lok:1.44LS, 126.36BT (76 km TimurLaut SANANA-MALUT), Kedlmn:10," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, gempa ini berada di kedalaman 10 Km. Namun, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujarnya.

(Arief Setyadi )