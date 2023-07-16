Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,8 Guncang Sanana Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |08:33 WIB
Gempa M4,8 Guncang Sanana Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang Sanana Maluku Utara, Minggu 16 Juli 2023, pukul 08.13 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 76 km Timur Laut Sanana Maluku Utara pada koordinat 1.44 Lintang Selatan – 126.36 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.8, 16-Jul-2023 08:13:41WIB, Lok:1.44LS, 126.36BT (76 km TimurLaut SANANA-MALUT), Kedlmn:10," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, gempa ini berada di kedalaman 10 Km. Namun, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Maluku Utara BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179939/gempa-uovh_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179882/gempa-7NIL_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179565/gempa-9Dp6_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,6 Guncang Cilacap Jawa Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179481/gempa_ntt-WXpq_large.jpg
Gempa M6,3 Guncang NTT, BMKG: Akibat Tumbukan Lempeng Indo-Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179468/gempa-GN4T_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,4 Guncang NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement