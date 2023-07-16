Wapres: Percepatan Pembangunan Papua untuk Kesejahteraan Orang Asli Papua

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Papua sepenuhnya bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Sehingga implementasi program percepatan pembangunan Papua terus dilaksanakan. Meskipun dalam pelaksanaannya, tantangan di lapangan masih kerap ditemui, salah satunya aksi kekerasan yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat sebagai bentuk penolakan.

Untuk itu, Wapres meminta kepada seluruh masyarakat Papua agar dapat mendukung program pembangunan, sehingga manfaatnya nanti dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.

"Pembangunan di Tanah Papua pasti yang paling merasakan manfaatnya ke depan tentu Orang Asli Papua, orang yang ada di Papua, bukan untuk orang Jakarta. Yang dibangunkan di Tanah Papua tidak mungkin akan dipindahkan ke Jakarta. Jadi orang Papua, terutama Orang Asli Papua [yang merasakan hasilnya]. Karena itu, biarkan [prosesnya berjalan], jangan diganggu pembangunan ini, jangan sampai di ganggu keamanannya," tutur Wapres dalam keterangan persnya kepada awak media usai Peninjauan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat di Kampung Wasegi Indah, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dikutip Minggu (16/7/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, melalui kondisi lingkungan yang kondusif, berbagai aspek pembangunan dapat secara bertahap dipenuhi dan direalisasikan.

"Intinya begitu ya, bahwa kita membangun kesejahteraan akan terus dilakukan termasuk sawit, dan termasuk juga pembangunan pendidikan, kesehatan. Jadi kita inginkan Papua itu menjadi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Sejahtera," papar Wapres.