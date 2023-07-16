BMKG: Gempa M7,1 Alaska Tak Sebabkan Potensi Tsunami di Indonesia

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 7,1 mengguncang Alaska, Amerika Serikat, Minggu 16 Juli 2023, pagi hari.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengataka bahwa berdasarkan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan MM7,1. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 54,73° LU ; 161,15° BB pada kedalaman 40 kilometer.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas Lempeng Alaska. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi ini memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," kata dia.

Ia menambahkan bahwa Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) memberikan peringatan potensi tsunami hanya untuk Wilayah Alaska.

"Berdasarkan hasil pemodelan tsunami, gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia, sehingga BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami," ujarnya.