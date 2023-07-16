Hary Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Perindo Patok Target Dua Digit Suara di Pemilu 2024

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengungkap alasan partainya mematok target dua digit suara di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi DPP, Bappilu dan DPW Partai Perindo Se-Indonesia, pada Minggu (16/7/2023).

“Hari ini kita Rapat Koordinasi dengan DPP, Bappilu, dan DPW se-Indonesia. Pemilu kurang dari 7 bulan, waktu bisa panjang dan pendek tergantung efektivitas kinerja kita. Target perolehan suara kita itu mudah-mudahan tidak kurang dari target,” kata Hary Tanoe saat membuka acara Rakor di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta.

Hary mengakui bahwa target suara itu merupakan ambisius. Namun, menurutnya, tidak ada salahnya untuk mematok target yang ambisius. Dengan target yang besar maka akan diikuti oleh kerja keras dan memutar otak lebih keras untuk mencapai target tersebut.

“Ambisius? sangat ambisius, boleh dong ambisius, kalau kita tidak punya target ambisius, kita tidak mau bekerja keras dan memutar otak untuk mencapai itu, ini tantangan besar agar bagaimana kita mencapai target tersebut,” ujarnya.