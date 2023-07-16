Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siklon Tropis Talim dan Dua Bibit Siklon Kepung Indonesia, Begini Dampaknya

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |15:52 WIB
Siklon Tropis Talim dan Dua Bibit Siklon Kepung Indonesia, Begini Dampaknya
Siklon tropis Talim (Foto: BMKG)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan Siklon Tropis Talim dan dua Bibit Siklon Tropis yang berada di sekitar wilayah Indonesia. BMKG mengimbau waspada terhadap dampak tidak langsung yang ditimbulkan.

BMKG melaporkan Siklon Tropis Talim terpantau di Laut Cina Selatan tepatnya di 18.8 derajat Lintang Utara dan 116.1 derajat Bujur Timur atau sekitar 1730 km sebelah utara Tarakan dengan kecepatan maksimum 50 knots dan tekanan udara minimum sebesar 980 mb, bergerak ke arah barat-barat laut. 

"Intensitas Siklon Tropis Talim meningkat dalam 24 jam ke depan dan bergerak ke arah Barat – Barat Laut menjauhi wilayah Indonesia,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Minggu (14/7/2023).

Sementara itu, BMKG melaporkan Bibit Siklon Tropis 98W terpantau di Samudera Pasifik sebelah utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 15 knots dan tekanan udara 1004.9 mb bergerak ke arah Barat - Barat Laut. “Potensi akan tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori Rendah,” katanya.

BMKG pun melaporkan saat ini Bibit Siklon Tropis 99W terpantau berada di Laut Filipina sebelah Timur Laut Manila, Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot dan tekanan udara 1007.1 mb.

“Potensi untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori rendah,” tandasnya.

Dampak Siklon Tropis Talim:

Gelombang laut tinggi 1,25 hingga 2,5 meter:

- Perairan Kepulauan Natuna – Anambas

- Laut Natuna

- Perairan Subi – Serasan

- Selat Makassar Utara

- Laut Sulawesi

- Perairan Kepulauan Sangihe – Kepulauan Talaud

- Perairan Kepulauan Sitaro

- Perairan Bitung – Likupang

- Laut Maluku

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
