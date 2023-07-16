Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alaska Diguncang Gempa M7,1, Berikut Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |16:06 WIB
Alaska Diguncang Gempa M7,1, Berikut Analisis BMKG
Gempa Alaska (Foto: BMKG)
JAKARTA - Gempa besar bermagnitudo (M) 7,1 mengguncang wilayah Pantai Alaska, Sabtu, 16 Juli 2023 pukul 13:48:24 WIB. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 54,73° LU ; 161,15° BB pada kedalaman 40 kilometer.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono melaporkan Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) memberikan peringatan potensi tsunami hanya untuk Wilayah Alaska. Meski begitu, gempa ini tidak menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia.

“Berdasarkan hasil pemodelan tsunami, gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia, sehingga BMKG tidak mengeluarkan Peringatan Dini Tsunami,” tegas Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan bahwa dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas Lempeng Alaska.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi ini memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ujarnya.

gempa Gempa Alaska Tsunami BMKG
