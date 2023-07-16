Rapat Koordinasi Perindo, Hary Tanoesoedibjo Maksimalkan Perolehan Suara Pemilu 2024

JAKARTA – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar Rapat Koordinasi dengan DPP, Bappilu dan DPW se-Indonesia di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta, Minggu (16/7/2023).

Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyampaikan bahwa acara ini penting untuk memaksimalkan perolehan suara Perindo pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

“Temanya konsolidasi, Rakor kan konsolidasi dengan DPP, para pimpinan DPW dan Bappilu ini sangat penting supaya yang pertama, memahami strategi bagaimana cara kita memaksimalkan perolehan suara, tentu menyangkut pembagian tugas, siapa yang perlu kita lengkapi, kemudian juga bagaimana caranya, intinya bagaimana suara partai maksimal, suara caleg maksimal, diselesaikan dan dibahas di sini,” kata Hary Tanoe di sela-sela acara.

Dengan Rakor ini, Hary Tanoe berharap bahwa saat pimpinan DPP, Bappilu dan DPW kembali ke rumah masing-masing, mereka bisa menerapkan berbagai program dan strategi yang sudah dibahas dalam acara ini.

“Jadi ketika mereka pulang ke rumah masing-masing langsung bisa aktivitas sesuai dengan yang kita harapkan,” ujarnya.

Adapun target partai bernomor urut 16 ini, pria yang akrab disapa HT ini mengakui bahwa angkanya belum bisa diekspose, yang pasti cukup banyak target yang dipatok oleh Perindo.