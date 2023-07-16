Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Copot Baliho Ganjar Pranowo, Ini Penjelasan Kapendam Tanjung Pura

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |17:25 WIB
Copot Baliho Ganjar Pranowo, Ini Penjelasan Kapendam Tanjung Pura
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
JAKARTA - Beredar video oknum komandan TNI melakukan tindakan represif terhadap relawan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Ganjar Pranowo di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Dalam video tersebut, oknum prajurit TNI itu memaksa relawan untuk menurunkan baliho bergambar Bacapres dari PDI Perjuangan itu.

Kapendam XII Tanjungpura, Kolonel Inf Ade Rizal membenarkan adanya penurunan baliho tersebut. Ia menyebutkan bahwa pemasangan baliho itu berada di lahan milik TNI.

“Benar ada penurunan, karena pemasangan baliho Capres dipasang di lahan TNI (tanah Kodim 1013 Muara Teweh) yang berjarak kurang lebih 30 meter dari kantor Makodim 1013,” kata Ade Rizal kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (16/7/2023).

Ade menjelaskan bahwa sesuai arahan dari Panglima TNI, KSAD dan Pangdam bahwa pihaknya harus bersikap netral di Pemilu 2024.

“Sesuai perintah Panglima TNI, Kasad Maupun Pangdam bahwa TNI netral, baik fasilitas maupun lahan TNI tidak boleh digunakan untuk kepentingan Politik,” ujarnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
