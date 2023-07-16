Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamendes Budi Arie Setiadi Dikabarkan Ditunjuk Jadi Menkominfo

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |19:12 WIB
Wamendes Budi Arie Setiadi Dikabarkan Ditunjuk Jadi Menkominfo
Budi Arie Setiadi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi dikabarkan akan dilantik sebagai Menkominfo di Kabinet Indonesia Maju.

Sebelum menjabat Mendes, Budi Arie diketahui merupakan pimpinan relawan Pro Joko Widodo (Projo), yang merupakan salah satu simpul relawan Jokowi.

Okezone pun sudah mengkonfirmasi kabar tersebut ke Budi Arie melalui pesan Whatsapp, namun belum mendapatkan balasan.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju pada besok, Senin 16 Juli 2023.

Informasi kocok ulang kabinet tersebut diketahui berdasarkan undangan pelantikan yang tersebar ke awak media.

