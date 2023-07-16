Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Nama Menteri dan Wamen yang Dikabarkan Dilantik Besok

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |19:13 WIB
Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Nama Menteri dan Wamen yang Dikabarkan Dilantik Besok
Presiden Jokowi dikabarkan akan melantik anggota kabinet baru besok. (Foto: Ant)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo disebut akan melakukan reshuffle kabinet pada besok hari, Senin 17 Juli 2023. Ada sejumlah "pos" yang akan ditempati oleh sejumlah tokoh.

 BACA JUGA:

Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut ini nama-nama yang akan mengisi posisi kabinet yang akan dilantik tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) akan diisi oleh Budi Arie dan Nezar Patria akan menjadi Wakil Menkominfo. Lalu Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) akan diisi Prof Paiman Raharjo.

 BACA JUGA:

Pahala Mansury digeser menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu). Sementara Rosan Roeslani akan mengisi posisi Wakil Menteri BUMN.

Selain itu, Djan Farid dikabarkan akan dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065832/jokowi-PSaz_large.jpg
Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Lagi di Ujung Masa Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061601/sertijab_menteri_sosial_gus_ipul-STPQ_large.jpg
Sertijab Mensos, Muhadjir Effendy Serahkan Memo Jabatan ke Gus Ipul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061490/kabinet_jokowi-Psly_large.jpg
Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Ngaku Belum Sowan ke Tri Rismaharini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061487/mensos-Q5BE_large.jpg
Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju Terbaru setelah Jokowi Reshuffle Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060492/presiden_joko_widodo-A3G8_large.jpg
Soal Jokowi Reshuffle Kabinet di IKN, Hasan Nasbi: Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051449/yasonna_laoly-YwPW_large.jpg
Kena Reshuffle, Yasonna Titip Ini ke Menkumham Supratman Andi Agtas 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement