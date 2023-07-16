Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Nama Menteri dan Wamen yang Dikabarkan Dilantik Besok

Presiden Jokowi dikabarkan akan melantik anggota kabinet baru besok. (Foto: Ant)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo disebut akan melakukan reshuffle kabinet pada besok hari, Senin 17 Juli 2023. Ada sejumlah "pos" yang akan ditempati oleh sejumlah tokoh.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut ini nama-nama yang akan mengisi posisi kabinet yang akan dilantik tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) akan diisi oleh Budi Arie dan Nezar Patria akan menjadi Wakil Menkominfo. Lalu Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) akan diisi Prof Paiman Raharjo.

Pahala Mansury digeser menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu). Sementara Rosan Roeslani akan mengisi posisi Wakil Menteri BUMN.

Selain itu, Djan Farid dikabarkan akan dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).