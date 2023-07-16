Reshuffle Kabinet, Istana Benarkan Presiden Jokowi Bakal Lakukan Pelantikan Besok Pagi

JAKARTA - Pihak Istana membenarkan jika akan ada pelantikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok, Senin 17 Juli 2023 pagi.

"Benar, besok pagi akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden. Tapi untuk jabatan apa dan siapa yang akan dilantik, kita lihat besok bersama di Istana Negara," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin saat dikonfirmasi, Minggu (16/7/2023).

"Untuk waktunya jam berapa, tunggu agenda saja ya," ungkap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo disebut akan melakukan reshuffle kabinet pada besok hari, Senin 17 Juli 2023.

BACA JUGA: Wamendes Budi Arie Setiadi Dikabarkan Ditunjuk Jadi Menkominfo

Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut ini nama-nama yang akan mengisi posisi kabinet yang akan dilantik tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) akan diisi oleh Budi Arie dan Nezar Patria akan menjadi Wakil Menkominfo. Lalu Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) akan diisi Prof Paiman Raharjo.