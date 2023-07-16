Profil Budi Arie Setiadi, Ketum Relawan Projo yang Dikabarkan Jadi Menkominfo

JAKARTA - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi dikabarkan akan dilantik sebagai Menkominfo di Kabinet Indonesia Maju.

Budi Arie Setiadi atau akrab dengan panggilan Budi Arie lahir di Jakarta, 20 April 1969. Teman akrab Budi Arie memanggilnya Muni.

Budi adalah relawan, aktivis sosial, politikus, dan pengusaha. Ia dikenal sebagai pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat terbesar pendukung Joko Widodo.

Budi Arie memulai pendidikannya di SD Marsudirini Koja, Jakarta . Kemudian pendidikan lanjutan di SMP Marsudirini Koja Jakarta.

Lalu dirinya kemudian melanjutkan SMA Kolose Kanisius Jakarta pada tahun 1988. Selulus SMA, dia diterima di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI dan lulus pada tahun 1996.

Budi Arie menyelesaikan S2 di Managemen Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, lulusan tahun 2006.

Saat mahasiswa, Muni dipercaya memimpin gerakan mahasiswa sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM ) FISIP UI 1994 dan juga Presidium Senat Mahasiswa UI (1994/1995).