Profil Pahala Mansury, Wakil Menteri BUMN yang Dikabarkan Digeser ke Posisi Wamenlu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik sejumlah anggota kabinet baru. Akan ada menteri dan sejumlah wakil menteri yang dikabarkan akan dilantik.

Salah satunya adalah Pahala Mansury. Dia tampaknya akan digeser dari posisi Wakil Menteri BUMN menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu).

Pahala Mansury dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN I pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2020.

Saat itu, Pahala menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang ditunjuk pemerintah menjadi Menteri Kesehatan.

Sebelum bergabung di Kementerian BUMN, Ia merupakan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) 2019-2020.

Pahala memiliki sederet pengalaman profesional termasuk berbagai posisi penting di BUMN. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) di tahun 2018 - 2019, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di tahun 2017 - 2018, Direktur Treasury & Market PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di tahun 2015 - 2017, serta pengalaman profesional di berbagai konsultan internasional.