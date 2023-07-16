Profil Rosan Roeslani, Pengusaha yang Disebut-sebut Bakal Jadi Wakil Menteri BUMN

JAKARTA - Rosan Perkasa Roeslani dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri BUMN. Rosan sendiri kini merupakan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS).

Rosan merupakan Duta Besar ke-21 RI untuk AS yang memulai jabatannya di Washington DC pada bulan Desember 2021.

Sebelumnya, dia memegang berbagai jabatan penting di Indonesia, antara lain sebagai Ketua Umum KADIN Indonesia periode 2015-2021 dan juga Ketua Satuan Tugas Omnibus Law.

Rosan juga pernah menerima bintang jasa Belgia (Commander in the order of Leopold II) tahun 2017 atas perannya dalam memajukan hubungan bilateral Indonesia-Belgia khususnya di bidang kerja sama ekonomi.

Rosan Roeslani dikenal sebagai salah satu pengusaha Indonesia. Diketahui, Rosan Perkasa Roeslani terjun di dunia bisnis setelah lulus SMA.